安倍晋三元首相の昭恵夫人（63）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、トー横界隈の女性と心が通じ合ったと報告した。昭恵さんは「今年も新宿歌舞伎町の大久保公園にて1月24日11時からお餅つきをします。今年は溝口勇児さんとの共催です。私もお餅ついてますので是非遊びにいらして下さい！」とフェイスブックで告知。イベントは大盛況だったという。そして25日になり「昨日は大勢の方にお餅つきに参加していただきあり