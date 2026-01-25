蛙亭のイワクラが、最新の恋愛事情を告白。オズワルド伊藤との破局を経て、今後の出会いに対する切実な悩みを打ち明けた。【映像】オズワルド伊藤とイワクラの現在1月22日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』に出演したイワクラは、ドラマ鑑賞後のトークで現在の出会いについて言及。山里亮太から出会いの場所について問われると、「それをどうしたもんかなと最近考えるようになって、色んな