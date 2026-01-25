県内は、今夜遅くにかけて雪が降り続く見込みです。あすは冬型の気圧配置は緩みそうです。県内の午後6時現在の積雪は富山市猪谷で88センチ砺波市で59センチなどとなっていて多くの地点で今シーズン一番の積雪を観測しています。この雪でJRはきょう特急サンダーバードと特急しらさぎのほか、城端線で午後6時ごろまで運転を取りやめました。あすは、始発から通常運行の予定だということです。夜遅くにかけて雪は降