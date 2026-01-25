極悪ヒールキャラとして活躍する人気日本人女子レスラーが素顔のオフショットを公開。ギャップを感じさせるビジュアルにファンも反応している。【画像】日本人女子、“素顔の自撮り”とドイツの街並みWWE女子スーパースターのアスカが23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ドイツ・ベルリンで撮影した自撮りショットを公開した。先日までWWEは欧州ツアーを実施しており、ドイツで行われた公演の合間に撮影したものとみられ