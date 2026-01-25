２場所連続の優勝を果たした新大関・安青錦（安治川）は、初場所終盤戦の幕内土俵入りのほとんどを、１９８０年代の米国美術史を代表する芸術家、キース・へリングの作品が描かれた化粧まわしをつけて上がった。化粧まわしは安治川部屋の後援会長を務め、昨年１２月に亡くなった中村和男さんから贈られたもの。１つしか化粧まわしを持っていくことができなかった昨年１０月のロンドン公演でも着用したお気に入りだ。××