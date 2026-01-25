４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のＳＵＺＵＫＡが２５日、都内で声優に挑戦したアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）の公開御礼舞台あいさつに齋藤潤、寺西拓人らと登壇した。スマートフォンの中に閉じ込められた女子高生が奮闘する脱出劇。ＳＵＺＵＫＡはスマホの世界に迷い込んだ主人公・前澤栞と現実世界のＳＨＩＯＲＩの声を演じ分けた。おなじみの制服衣装も栞仕様で「ＳＵＺＵＫＡ