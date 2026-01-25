◇リーグワン第６節静岡ブルーレヴズ４３―１９トヨタヴェルブリッツ（２５日・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズがトヨタを４３―１９で下し、今季初の２連勝を飾った。この日がリーグ戦１００試合出場となったプロップ伊藤平一郎（３５）が、前半６分に先制トライ。その後もＮＯ８リッチモンド・トンガタマ（２９）らが得点を重ね、計７トライで圧倒した。伊藤平は今季開幕戦で負傷。ようやく迎えた出番に「チームのため