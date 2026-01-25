フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が24日に放送され、現役時代に阪神とロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）がゲスト出演。今季のセ・リーグ優勝にDeNAを予想した。この日は「プロ野球開幕SPどこよりも早い順位予想」がテーマの後編。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷氏、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留孝介氏（48）、広島OBの西山秀二氏（58）