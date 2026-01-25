＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】“俳優顔“19歳力士の「綺麗な横顔」切れ長の目がキリリな“俳優顔“の19歳力士に相撲ファンが熱視線。中継カメラがその横顔を映すと、「横顔に恋した」「綺麗な顔だね」などの歓喜の声が寄せられた。近年の相撲会場の客席では、推し力士を応援するため、推しグッズを身に纏うファンの姿も珍しくはない。前頭筆頭・一山本（放駒）は、ライバルであるはずの前頭二枚目