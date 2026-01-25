新大関・安青錦（２１）＝安治川＝が１２勝３敗で２場所連続の優勝を達成した。１９５６年初〜夏場所以来となった３場所連続の優勝決定戦で、西前頭４枚目・熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝を首投げで制した。新大関の優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来２０年ぶり。新関脇、新大関での２場所連続制覇は１９３６年夏場所と３７年春場所（１月）の双葉山以来２人目の快挙となった。春場所（３月８日初日・エディオンアリー