俳優の木村拓哉（53）が25日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。犬の散歩中に考えていることを明かした。木村と言えば、自身のインスタグラムでしばしば犬と散歩している姿を投稿している。この日、リスナーから犬の散歩中の木村とすれ違ったというメールが寄せられ、「散歩中は何を考えていますか？」との質問に答えたもの。木村は「俺、すれ違ったんだなっていうのを、その人のラジオに送るなよ。ち