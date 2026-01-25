一般公開された「みらい」の操舵室を訪れた見学者＝２５日、横須賀市横須賀市夏島町に本部を置く海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）の海洋地球研究船「みらい」の最後の一般公開が２５日、横須賀新港ふ頭で行われた。昨年１２月に２８年の任務を終えて退役し、今後は解体が予定されていることから、多くのファンが詰めかけ別れを惜しんだ。みらいは１９６９年に進水した日本初の原子力船「むつ」が前身。船体を切って原子炉を