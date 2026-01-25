フィギュアスケートの四大陸選手権最終日（２５日、中国・北京）で、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルランド・明大）が大きな弾みをつけた。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたこの日のフリーは、序盤から４回転ループ、４回転トーループでミスが出る苦しい展開。それでも、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプで２・８５点の出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出すなど、中盤以降は