アイヌの伝統文化に触れることができるイベントが25日、名古屋市中村区のJRゲートタワーで開かれました。会場ではアイヌの人々が大切にしている自然への感謝や、平和への祈りを込めたパフォーマンスが披露されたほか、子供用の弓矢で狩猟の作法や技術を体験できるブースも設けられました。幾何学模様があしらわれたアイヌの民族衣装に初めて袖を通し、記念撮影を楽しむ人の姿もみられました。