あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、ティモンディの前田裕太さんがエントリー！ハンサムの定義は、素材で勝負している人「いつ見ても変わらないイメージになるように、普段は金太郎飴のように同じヘアメイクをしていて。隣（高岸宏行）が常にオールバックだから、僕が前髪を上げることはないんですが、やってみるとシックでいいですね」衣装は偶然、個人的にも好きなブランドで「ヘアメイクもファッ