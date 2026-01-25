県内企業の男性労働者の育休取得率は30パーセントを超え、全国平均を上回ったことがわかりました。帝国データバンク富山支店が県内企業およそ100社を対象に去年行った調査によりますと、「男性の育休取得率の平均」は県内は30.8パーセントで全国平均の20パーセントを上回りました。2年前の調査と比べて16.4ポイント上昇しています。人的余裕がない規模の小さな企業は取得率が低くなりました。政府は、従業