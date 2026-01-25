サッカー元日本代表MF三竿健斗（29＝鹿島）の妻で、元日本テレビでフリーアナウンサーの後藤晴菜（35）が25日、自身のインスタグラムで第2子の出産を報告した。後藤アナは「先日、女の子を出産し4人家族の毎日が始まりました」と、誕生したばかりの次女の写真を添えて報告。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。2人の可愛い娘たちにたくさんの愛を