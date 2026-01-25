起業家や俳優として活動する新田さちか（27）が、下着ブランド「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」の新ブランドアンバサダーを1月から務めることがリリースされました。【写真】原宿警察署の一日署長を務めた新田さちかさんAMOSTYLEは、トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランドです。新田さんは、大学在学中に「ミス青山コンテス