冬型の気圧配置が続くため、上中下越では26日も大雪やなだれなどに注意が必要です。市街地への降雪は落ち着いた一方、山沿いを中心に雪となった25日の県内。魚沼市では朝から住民が除雪作業に追われていました。住民は：「毎日朝4時起きだ。除雪が仕事」県内は26日も冬型の気圧配置が続き、26日午後6時までの24時間に降る雪の量は中越の山沿いで50センチなどと予想されています。妙高市関山では県道を100ｍ以上にわたって塞ぐなだ