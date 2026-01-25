Ãæ»³¤ÈµþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼Ç¤È¥À¡¼¥È¤Î¥À¥Ö¥ëG?¡£½Õ¤ÎG?ÀïÀþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¦G?¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥×¥í¥­¥ª¥óS¡£¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¾¶á5¥ì¡¼¥¹Á´¤Æ½Å¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤º¤ì¤âÀËÇÔ¡£6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AJCC¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡Ê²´ÇÏ4ºÐ¡Ë¡£ÃæÃÄ4ÈÖ¼ê¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯È´