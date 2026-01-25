楽天・前田健太投手（３７）が２５日、大阪・堺市で南堺警察署の一日警察署長を務め、先発ローテとしてフル回転する決意を示した。１１年ぶりに日本球界に復帰した右腕には先発ローテの中心として活躍することが期待されている。「僕たちも体が大事なので、ルールを守らないとけがにつながるし、僕自身も今シーズンから日本に戻ってきたので、しっかりチームに貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。目標の投球回数は１