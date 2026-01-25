ＤｅＮＡは２５日、今季から使用するビジター用ユニホームのデザインを発表した。横浜市の八景島シーパラダイスで行われたファンイベントで披露された新ユニホームのコンセプトは「力を送り、力を受け取る」。球団カラーのブルーに水色の矢印模様がデザインされているが、ファン用の「ＰＯＷＥＲＳＥＮＤ」ユニホームと、選手用の「オーセンティックユニホーム」は、矢印の方向が逆。ファン用は選手に「力を送る」ために矢印