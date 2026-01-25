３人組音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」が２５日、開催予定の札幌公演の開演時間を１時間半繰り下げて開催すると告知した。当初は午後５時会場、同６時開演だったが「メンバー／スタッフが会場へ到着するのが遅くなっており、誠に大変恐縮ですが、開場／開演時間を変更させて頂きます」と告知。午後７時開場、同７時３０分開演とした。変更した時間通りに開場はしたことも伝えている。ボーカルの詩羽も午後５時３０分頃に自