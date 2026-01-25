3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、年末年始の活動を振り返りました。 （写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗――Mrs. GREEN APPLEは、2025年末に開催され