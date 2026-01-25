「FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜」キービジュアル 今年2026年にメジャーデビュー20周年を迎える“FUNKY MONKEY BΛBY'S”と”いきものがかり”が、互いのメジャーデビュー20周年を記念して、６月20日、21日に東京ガーデンシアターで対バンライブ「FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜」を開