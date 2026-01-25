高市総理大臣の通常国会冒頭での解散を受けた衆議院選挙はあさって公示され、来月8日投開票の日程で行われます。【映像】衆議院の公示前勢力（グラフ）衆院選は、おととし10月以来、およそ1年3カ月ぶりに行われ、解散から投開票日の2月8日までは16日間と、戦後最短です。小選挙区289議席と比例代表176議席のあわせて465議席をめぐって争われ、与党は、高市政権の基盤強化に向けて、現在の230議席からの上積みを狙います。