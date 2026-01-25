俳優・坂上忍がＭＣを務めるフジテレビ系「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」が２３日、放送され、坂上とも縁の深い女優が登場した。“はじめての、アコム〜♪”で柔らかな笑顔と癒しのキャラクターで一世を風靡したアコムのＣＭから２３年、当時２１歳だった小野真弓（４４）がＶＴＲで登場。「芸能活動のかたわら、（動物の）保護活動もしています」と笑顔で語った。約７年前に千葉・木更津に移住。トリマーの資格