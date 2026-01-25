ボートレース平和島の「BOATBoyカップ〜ヤングvsベテランバトル〜」は準優勝戦3個レースを終えて、26日の12R優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の存在は、4号艇で登場する中村日向（27＝香川）だ。10R2号艇だった25日の準優勝戦は2コースからコンマ17のトップスタートを決めた。イン桜井優がスタート後に伸び返したのを見て、1周1マークは差しを選択。きっちり2着に入って、地元まるがめの正月開催（昨年12月31日〜5日