ボートレーサーの黒崎竜矢（４９＝三重）が２５日に行われたボートレース浜名湖の「日本モーターボート選手会代表杯」２日目３Ｒで１着。通算１５００勝を飾った。２号艇の黒崎は２コースからコンマ０２のトップスタートを決めると、イン河上年昭をあっさりとまくって、そのまま１着でゴール。１９９７年１１月のデビューから２８年２か月、５８５８走目での１５００勝到達となった。「なかなか長かったので、シンプルにうれし