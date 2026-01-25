大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）、新大関安青錦（２１＝安治川）が幕内熱海富士（２３＝伊勢ヶ浜）との１２勝３敗同士の決定戦を制し、２場所連続２回目の優勝を遂げた。本割で先に土俵に上がった熱海富士が、幕内欧勝海（鳴戸）を寄り切って１２勝目。その後、安青錦が大関琴桜（佐渡ヶ嶽）を寄り切って星で並んだ。そして決定戦で安青錦は熱海富士に土俵際まで寄られながらも、首投げで逆転勝利を収めた。