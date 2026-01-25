荷物を運ぶ小浜佑斗（カメラ・山崎賢人）巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が２５日、新人合同自主トレを打ち上げ「キャンプに向けてもやっていい準備ができたと思いますし、寮生活を含めて、選手と話しながら終えることができて、誰も大きなけがなくできたことが１番かなと思います」と振り返った。社会人出身ということもあり、新人を引っ張ると意気込んでいた小浜。「高校生の２人もがむしゃらでよかったで