元日本テレビの後藤晴菜アナ（３５）が２５日、自身のＳＮＳで第２子女児出産を発表した。インスタグラムで「先日、女の子を出産し４人家族の毎日が始まりました」と新生児の写真を添えて報告。「長い入院期間を頑張って待っていてくれた長女、家族で出産の日を迎えられるようタイミングを図ってくれた次女。２人の可愛い娘たちにたくさんの愛を注いでいきたいと思います」と伝えた。後藤アナは２０１３年に日本テレビに入社