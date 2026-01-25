【モデルプレス＝2026/01/25】女優の齊藤なぎさが1月24日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジした姿を公開し、話題となっている。【写真】22歳元イコラブ「髪色めちゃくちゃ綺麗」ハイトーンイメチェンで雰囲気一変◆齊藤なぎさ、ハイトーンカラーにヘアチェンジ齊藤は「髪の毛がハイトーンになりました」と報告し、動画を投稿。明るいハイトーンのブラウンヘアとなっており、「久しぶりに明るくて、まだ起きて鏡を見る