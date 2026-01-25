ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が２５日、「初代長嶋茂雄賞」に名乗りをあげた。横浜市の「八景島シーパラダイス」で行われたファンイベントに相川亮二監督、石田裕太郎投手と参加した度会は、今年の目標として「チームの優勝と日本一が大前提。度会で勝った、優勝に近づいたという試合を増やして、優勝チームのピースになりたい」と、具体的な数字ではなくチームの優勝に貢献することを誓った。その上で「長嶋茂雄賞をとりたい」