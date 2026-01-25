【モデルプレス＝2026/01/25】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳が1月23日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】38歳元フジ美人アナ「遺伝子の凄さに衝撃」美人母顔出し◆三田友梨佳アナ、着物で母と初釜へ三田アナは「今日はお茶のお稽古で初釜でした。凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間で