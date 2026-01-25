カジュアルにもプレッピーなコーデにもマッチする厚底ローファーが【ZARA（ザラ）】から登場。きちんと見えしつつエッジの効いた厚底がアクセントになり、着こなしのおしゃれ度を高めてくれそうです。今回は大人コーデにも合わせやすいデザインをご紹介。いつものスニーカーから履き替えるだけで、気分を一新できるかも。 上品さを格上げするスエード調のローファー