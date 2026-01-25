世の中には色んな人がいて、世界は広いのだと改めて思ってしまう……。そんな驚きの価値観を持つ人と出会ったお話を、筆者の友人A子さんが教えてくれました。 新入社員 A子さんの働く会社に、新入社員としてB美が入社してきました。B美はA子さんと同い年だったのですが、なんだかふわふわした天然キャラで、可愛らしい子でした。 その頃A子さんもB美も20代後半だったのですが、B美は働くのが初めてだったようです。 「何か特