水樹奈々が、『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作TVアニメーション『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』 （以下：なのはガンブレ）のオープニングテーマアーティストに決定した。本日、千秋楽を迎えた水樹奈々のライブツアー＜NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026＞にて、 自身もフェイト役として出演する７月放送アニメ「なのはガンブレ」のオープニングテーマを担当する事が解禁となった。さらに楽