準々決勝が行われ、ベスト４が決まった。浜松東は静岡学園に０―８で敗れた。桐陽、加藤暁秀、島田商と、３試合連続で１―０で退けてきたが、快進撃を静学に止められた。粘り強く守っていたものの、前半１２分に今大会初失点すると、その後は優勝候補の勢いを止められなかった。「すごく悔しい」とＤＦ青木佑吏主将（２年）。それでも当初の目標だった「初の８強入り」は達成。「誰もがあこがれる静学と、草薙という大舞台で戦え