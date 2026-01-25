シンガー・ソングライターでさんりく大船渡ふるさと大使を務める松本哲也が24日、自身のインスタグラムを更新し、手術が無事に終了したことを報告した。 【写真】ようやく手術したことを報告した松本哲也 松本は2025年12月に「不慮の事故により10月22日より入院しております」と明かしていた。この時点で2026年1月末に手術を受けることも公表し、2月6日に予定されていた東京公演を中止していた。 1月24日のイ