遠藤は前半途中からジョー・ゴメスに代わり登場イングランド1部リバプールは、1月24日に行われたプレミアリーグ第23節でボーンマスと対戦し、2-3で敗れた。リーグ戦5試合未勝利となったリバプールだが、日本代表MF遠藤航は途中出場し、約1か月半ぶりの復帰を飾った。遠藤の出番が訪れたのは0-2で迎えた前半35分だった。DFジョー・ゴメスが負傷したことを受けてセンターバックとしてピッチに立った。リバプールは前半ATにDFヴィ