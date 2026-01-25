＜大相撲初場所＞◇千秋楽◇25日◇東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた巨漢力士、“ほっそり”手足184.5センチ、140キロの堂々たる巨体。しかし、そこから伸びる手首や足首は驚くほどスマート。土俵に登場した力士のややアンバランスな“ほっそり美脚”に、ファンから「手足細い」「不思議なバランス」と驚きの声が上がる一幕があった。注目を集めたのは、序ノ口十三枚目・京の里（伊勢ノ海）。京都府京都市右京区出身、