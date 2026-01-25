バルカン半島アルバニアで政権の退陣を求めるデモが発生し警察部隊と激しく衝突しました。現場では爆発が起きるなど、警察官3人が負傷しています。【映像】アルバニアで政権の退陣を求めるデモの様子アルバニアの首都ティラナで24日、数千人の野党支持者が集結し、政府庁舎に向けて次々と火炎瓶を投げつけました。現場では大きな爆発音と共に激しい炎があがっています。この抗議デモはバルク副首相ら複数の政府高官に浮上し