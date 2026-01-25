高松市で開かれた「全国高校生花いけバトル」の全国大会＝25日午後高校生が即興で生けた花の出来栄えを競う「全国高校生花いけバトル」の全国大会が25日、高松市で開かれ、東京の正則学園高が優勝した。29都道府県から過去最多の122校が参加した地区大会を勝ち抜いた12校が集い、真剣な表情で作品や所作の美しさを競った。準優勝は北海道の札幌市立札幌旭丘高、3位は岐阜県立岐阜商業高だった。競技はチームごとに2人一組で行