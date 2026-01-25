お笑いコンビ、マヂカルラブリーが25日、横浜アリーナで公演イベント「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）令和ラジ客浪漫譚〜横浜アリーナ編〜」を行った。3年半ぶりの同番組イベントで、野田クリスタル（39）が「横アリー！」とさけぶと赤いペンライトが揺れ「みんなと一丸となってやりたいので、声出していきましょうか」と呼びかけた。横浜出身の野田だが「僕の地元でのライブで」と語ると村上（41）から「