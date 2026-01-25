24日夜、茨城県行方市で63歳の男性が自宅前の路上でひき逃げされ死亡した事件で、警察は現場から逃走した27歳の男を逮捕しました。警察によりますと、過失運転致死などの疑いで逮捕された鉾田市の農業・米山赳史容疑者（27）は24日午後9時半すぎ、行方市の路上で車を走行中、辺田一則さん（63）をひき逃げした疑いがもたれています。現場は辺田さんの自宅前の県道で、家の中にいた家族が何かがぶつかるような音を聞き、外へ出たと