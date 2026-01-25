相撲好き女子の「スー女」タレント山根千佳（30）が25日、インスタグラムのストーリーズを更新。西前頭4枚目の熱海富士の健闘をたたえた。熱海富士は優勝決定戦で関脇安青錦に敗れたものの、12勝3敗の好成績で敢闘賞。山根は「熱海富士関もよかった。いい攻めだった。惜しかった」「終盤戦の勢いは凄かった！決定戦の内容もよかった！静岡出身初の幕内優勝をきっと熱海富士関が見せてくれる」とつづり、熱海富士とのツーショッ