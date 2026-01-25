第５１回衆院選は２７日公示され、２月８日の投開票に向け、１２日間の選挙戦に入る。自民、日本維新の会両党による連立政権の枠組みの是非や、物価高対応を含む経済政策などが争点だ。自民、維新の与党で過半数（２３３議席）を獲得できるかどうかが焦点となる。衆院選は、計４６５議席（小選挙区２８９、比例選１７６）を与野党で争う。読売新聞社の集計では２５日現在、小選挙区選と比例選を合わせ、１２００人超が立候補を