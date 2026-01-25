「SUNトピ」、高安奈緒子・気象予報士です。寒の内の今、大忙しの場所を取材してきました。これは紙漉（す）き、和紙ですね。現在、卒業証書用の和紙作りが最盛期を迎えています。こちらでは3万枚近く作られるそうです。丁寧に漉き上げられた和紙は、同じものは一つもなく、耐久性も優れているそうです。人生の節目に貰う卒業証書には、うってつけですね。紙を漉く際、細かくした楮（こうぞ）の繊維にトロロアオイの根から採れる「