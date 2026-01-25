熊本県球磨村の村長選挙と村議会議員選挙は25日に投票が行われ、午後8時から開票されます。不信任決議を受けた村長の辞職に伴う球磨村長選挙には、前職と新人の3人が立候補しました。議会の自主解散による村議会議員選挙も行われ、渡地区の投票所には朝から有権者が訪れていました。25日時点の有権者は2289人で、投票は午後6時に締め切られました。村長選は午後9時頃、村議選は午後10時頃に結果が判明する見込みです。